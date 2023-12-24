«Меня там даже не было»: Киркоров оправдался перед Песковым за участие в вечеринке Ивлеевой
Киркорову пришлось оправдываться перед Песковым за участие в вечеринке Ивлеевой.
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Киркорову пришлось оправдываться перед Песковым за участие в вечеринке Ивлеевой, об этом сообщает StarHit.
Журналистам удалось подловить момент беседы пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и певца Филиппа Киркорова. Они встретились на премьере нового ледового шоу Татьяны Навки.
Песков поинтересовался у Киркорова о том, как он попал на вечернику Анастасии Ивлеевой.
«Ну что вы там устроили?» — спросил у певца он.
Поп-король не растерялся и быстро заявил, что его якобы не было на основной части вечеринки, а ушел он раньше остальных.
«Меня там даже не было. У меня ума хватило туда дальше не пойти. Я просто обещал ей, она у меня в клипе снималась. Она меня пригласила, сказала, что будет новогодний бал, дресс-код naked. Я заморочился на „Дольче Габбана“, „Баленсиага“. А потом, когда я вошел и увидел это… Говорю, Катя (это моя помощница), только бэкстейдж и цветочки», — рассказал певец.
Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров задолжал налоговой более 12 миллионов рублей.