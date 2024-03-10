«Может ночевать у двери»: актриса Наталья Рудова призналась, что ее преследовал одержимый поклонник

Актриса Наталья Рудова призналась, что ее преследовал «сумасшедший» поклонник. Об этом она рассказали в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Наталья Рудова подтвердила слова подруги Настасьи Самбурской, которую также преследовал тот же мужчина. Как рассказала Настасья Самбурская, одержимый мужчина писал ей странные вещи.

«Я блокировала, но он создает новые аккаунты. Он преследовал Наташу Рудову», — поделилась актриса.

По словам Натальи Рудовой, преследователь оставлял под дверью ее квартиры цветы и игрушки. Более того, мужчина заявлял, что состоял с актрисой в отношениях несколько лет.

«Он сказал: „Натуль, давай закроем эту тему. Давай я куплю тебе мороженое. И мы нормально прогуляемся у твоего дома, я тебя провожу“», — рассказала актриса.

Позднее Наталья Рудова обратилась в полицию. Также актрисе пришлось нанять охрану и даже сменить место жительства из-за преследующего ее мужчины.

«Человек может ночевать у твоей двери. Но если он не сказал: „Я тебя убью“, — никто ничего не сделает. Закона по этому случаю не существует», — высказалась Наталья Рудова.

Ранее сообщалось о том, что актриса Мария Берсенева рассказала, что ее преследовал навязчивый фанат.