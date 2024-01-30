«Человек неадекват»: навязчивый фанат преследовал звезду «Маргоши» Марию Берсеневу

Звезда сериала «Маргоша» Мария Берсенева, как и многие ее коллеги по цеху, сталкивалась с преследованием неадекватных фанатов. О навязчивом поклоннике актриса рассказала в разговоре с Пятым каналом.

После выхода сериала в свет 42-летней Берсеневой устроили встречу с поклонниками в торговом центре. На нее, на удивление актрисы, пришло очень много людей.

Внимание было приятно восходящей звезде, но один из поклонников зашел слишком далеко. Он долгое время заваливал Берсеневу письмами откровенного содержания.

«Человек со мной общался так, как будто он со мной видится каждый день. Он знает про меня все. Куча пошлостей, но пошлостей таких каких-то тоже странных», — рассказала актриса.

Однажды навязчивый молодой человек подкараулил актрису возле театра. Он очень волновался, и у него бегали глаза. Мужчина быстро вручил цветок Берсеневой и убежал.

Марии стало по-настоящему страшно, когда поклонник приходить на все ее спектакли, а затем появился возле дома актрисы. Мужчина стоял возле почтовых ящиков, подбежал к звезде, сунув какой-то лист со словами «Это вам».

В тот момент тревога Марии усилилась еще одним обстоятельством: она узнала, что беременна.

«Я понимаю, что человек неадекват. И хрен его знает, что ему взбредет в голову. Сейчас он мне украшения дарит. А завтра он мне кислотой в лицо плеснет. Я думаю: так-то я за себя могу постоять. Но живот. Это самое уязвимое место», — рассуждала Берсенева.

Актрису постоянно сопровождал супруг, но поклонник однажды выбрал момент, когда Берсенева осталась одна. Она подозвала его к себе, а он взял и убежал.

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