«Может, не зря Азиза требовала перфекционизма?»: Сергей Соседов высказался о новом скандале на «Суперстаре!»

Сергей Соседов прокомментировал новый скандал, разгоревшийся вокруг шоу «Суперстар!» на НТВ. В беседе с mk.ru музыкальный критик заявил: имена авторов песни, которую Азиза исполняла в финале проекта, напутали из-за того, что артистка перестала звонить редакторам по ночам, в чем ее обвиняла Лера Кудрявцева.

Скандалы вокруг пятого сезона «Суперстара!» продолжаются. В финальном выпуске шоу Азиза исполнила песню «Занавес», которую написали в середине 90-х Игорь Крутой и Илья Резник. Однако в титрах среди списка авторов прозвучавших в шоу произведений в качестве создателей композиции указали Раймонда Паулса и Михаила Танича. На это обратили внимание представители Ильи Резника, занимающиеся его авторскими правами.

Занимающий на проекте кресло члена жюри Сергей Соседов заверил, что лично называл имена авторов композиции, но этот момент вырезали из эфира. Журналист также поддержал Илью Резника, попавшего в неприятную ситуацию. Критик отметил: редакторы программы все напутали, поскольку им перестала «звонить ночами» Азиза, которая всегда требовала от сотрудников профессионализма.

«Может быть, она правильно делала, что требовала от творческой группы „Суперстара!“ соответствующего отношения к музыкальному материалу, к качеству аранжировок? Может быть, надо было Азизе ночью тоже звонить и говорить: „Вы авторов-то правильные имена не забудьте поставить!“ Азиза не позвонила, и имена напутали. Может, не зря она ночами звонила и требовала перфекционизма ото всех?» — заявил Сергей Соседов.

Напомним, финал «Суперстара!» 29 марта обернулся громким скандалом. Лера Кудрявцева публично обвинила участницу проекта Азизу в запугивании членов жюри и съемочной группы. Телеведущая отказалась оценивать выступление певицы, и та лишилась победы на шоу. Такие результаты вызвали негодование публики, а Сергей Соседов уверен, что артистку «засудили».

Ранее мы писали о том, что певец Иракли отреагировал на критику Сергея Соседова в шоу «Суперстар!».