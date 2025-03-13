Ираклий Пирцхалава отреагировал на критику Сергея Соседова на шоу «Суперстар!»

Ираклий Пирцхалава заявил, что пригласит Сергея Соседова на концерт в ответ на критику. Певец отреагировал на замечание Соседова в беседе с сайтом «Страсти».

В первом выпуске шоу «Суперстар!» на НТВ Ираклий выступил с композицией «Лондон-Париж». Номер артиста оценили все члены жюри, кроме Сергея, который заявил, что «время песни ушло». Ираклий отметил, что с самого начала шоу старался не обращать внимание ни на оценки, ни на комментарии жюри.

«Я сразу дал себе задание — не обращать внимание ни на оценки, ни на комментарии членов жюри, потому что это абсолютно субъективная история и независящая от меня реакция. Моя задача — выходить на сцену и делать то, что я умею: делать от души, искренне, от сердца. У жюри, на самом деле, непростая ситуация. Им приходится делать сложный выбор из крутых номеров, искать аргументы, основываясь на субъективном взгляде: понравилось-не понравилось. Кроме того, из постоянных членов жюри только Стас Пьеха является профессиональным музыкантом, он еще как-то может судить, где участник сфальшивил, а где — нет», — высказался он.

Ираклий пообещал, что вместо ответных заявлений пригласит Сергея на свой концерт, где поклонники хором поют «Лондон-Париж». Пирцхалава убежден: посетив выступление, музыкальный критик изменит мнение.

«Я старался не комментировать, особенно то, что касается моего творчества. Что касаемо «ушло время песни»: я приглашу господина Соседова на свой концерт, когда весь зал поет «Лондон-Париж» и не только его, у меня вся программа состоит исключительно из хитов. Я думаю, он поменяет свое мнение», — резюмировал артист.

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