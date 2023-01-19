Может не встать: Лариса Удовиченко из-за серьезных травм позвоночника полностью обездвижена

18 января СМИ распространили новость, что Лариса Удовиченко попала в больницу с серьезной травмой позвоночника. Госпитализировали артистку еще в конце прошлого года, а сейчас она восстанавливается после тяжелой операции.

Сама Лариса Ивановна не выходит на связь и не комментирует свое состояние, поэтому приходится обращаться к ее коллегам. Они сообщили, что актриса скрывает то, как именно получила травму спины, но до марта Удовиченко точно не сможет работать. Дело в том, что народная артистка получила компрессионный перелом, а он предполагает полное обездвиженное состояние. Чтобы восстановиться, Ларисе Ивановне придется провести в лежачем положении несколько месяцев – движение приведет к неправильному сращиванию позвонков.

По словам друга актрисы Эвклида Кюрдзидиса, она сейчас уже находится не в больнице, а дома. Удовиченко предстоит долгая и тяжелая реабилитация.

Ранее появилась информация, что госпитализированному больше недели назад Роману Костомарову грозит завершение карьеры из-за болезни.