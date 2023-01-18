На грани жизни и смерти: карьера Романа Костомарова может закончится навсегда

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы Роман Костомаров в критическом состоянии.

Спортсмен был госпитализирован в «ковидную больницу» в Коммунаре с пневмонией еще 10 января. Затем у него начался сепсис, врачи ввели Романа в медикаментозную кому. Сейчас ко всем бедам добавилась и мерцательная аритмия.

Как пояснила врач-кардиолог Юлия Мерзликина, сердечные сбои, причину возникновения которых выяснить до конца невозможно, чреваты появлением тромба.

Само по себе это, как правило, хроническое заболевание не смертельно. Однако в сочетании с аппаратом ИВЛ и сепсисом, оно может закончится трагическим исходом.

Для профессиональных спортсменов мерцательная аритмия, даже в случае успешной операции на сердце, почти всегда означает окончание карьеры, - сказала Мерзликина.

Напомним, сейчас речь не о спорте. 45-летний Роман Костомаров покинул большую арену сразу после олимпиады в Турине. В последнее время он был регулярным участником проектов Ильи Авербуха на Первом канале, а также снимался в кино.