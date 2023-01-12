Может не восстановиться: какие страшные последствия болезни ожидают Никиту Михалкова
«Одышка, легочная недостаточность, гипоксия»: врач Малиновская рассказала об угрозах жизни Никиты Михалкова.
Фото: TIZIANA FABI/AFP/East News
На новогодних праздник режиссера Никиту Михалкова экстренно доставили в больницу. Его состояние оценивали, как крайне тяжелое. При этом долгое время были расхождения в диагнозе мэтра, но в итоге объявили, что у Михалкова идиопатическая пневмония.
При этом заболевании наблюдаются проблемы с дыханием. Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Светлана Малиновская рассказала, что восстановление Никиты Сергеевича будет проходить тяжело, если реабилитация поможет в принципе.
Специалист отметила, что у кинорежиссера сильно поражены легкие, в них идет воспалительный процесс, также у него тотально выраженная пневмония, и в органах могут быть фиброзные изменения. Это крайне опасно тем, что нарушается эластичность тканей. «Отсюда — одышка, легочная недостаточность, гипоксия», - рассказала Малиновская.
Помочь быстрее восстановиться Никите Михалкову могут физиотерапия, дыхательная гимнастика, лечебная физкультура и ингаляции увлажненным кислородом. Правда, предпринимать что-то можно только после того, как будет сбита температура, и кинорежиссер пройдет самый «острый» момент болезни.
Ранее Никита Михалков вышел на связь с поклонниками из больничной палаты и рассказал о своем самочувствии.