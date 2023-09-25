«Может не дотянуть»: жена шеф-повара Ивлева рассказала, почему боялась за дочь

Супруга популярного шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева призналась, что очень боялась за их дочь. Девушка переживала, так как малышка родилась раньше срока и училась всему позже, чем остальные дети. Об этом сообщает The Voice.

Валерия Куденкова рассказала, что наблюдала за другими малышами и боялась за наследницу. Она назвала ситуацию «непростой историей», так как Ника родилась на месяц раньше.

«И я очень волновалась. У «блогеров в Сети» уже в 9 месяцев сами едят ложкой, а моей уже 11 месяцев, потом год и месяц», – поделилась переживаниями супруга знаменитости.

Девушка считала себя плохой матерью, но в год и четыре месяца девочка сама потянулась за ложкой и начала есть. Валерия говорит, что сейчас Нику невозможно накормить, она все делает самостоятельно. Мама также вспомнила время, когда носила малышку под сердцем.

«Мне было очень тяжело во время беременности, и я боялась только того, что кто-то из нас может не дотянуть», – рассказала Куденкова.

Сейчас жена Ивлева не только воспитывает дочь, но и активно ведет соцсети, где общается с поклонниками и делится советами. Напомним, что это второй брак шеф-повара. От первой жены у Константина есть сын и дочь.

Ранее шеф-повар Константин Ивлев прокомментировал скандал, в центре которого оказалась телеведущая Юлия Высоцкая. В Сети всплыли старые видео женщины, где она показывала рецепты домашних сырников, супа из раков и т.д. Пользователи обвинили обаятельную телеведущую в неумении готовить. Однако долгое время никто не замечал таких «промахов» звезды.