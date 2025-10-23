«Может, кто-то еще?»: актер Александр Петров отказался отвечать на вопрос про семью

Российский актер Александр Петров стал ведущим нового реалити-шоу «Форт. Возвращение легенды». Так сложилось, что артист получил эту роль после того, как недавно стал отцом. Поэтому из-за съемок в проекте ему пришлось оставить супругу Викторию с ребенком.

На премьере «Форта» Петров пообщался со СМИ. Кадры интервью публикует Telegram-канал «Звездач». В беседе с журналистами он признался, что никогда не мечтал стать участником шоу, хотя продюсеры проекта предлагали. Зато он всегда хотел попробовать себя именно в качестве ведущего.

Однако, когда актера спросили, тяжело ли ему отлучаться от семьи ради работы, Александр тактично ушел от ответа.

«Кто-то, может, еще что хочет спросить?» — вместо этого парировал 36-летний артист.

Напомним, что 6 апреля этого года в семье Алекандра и Виктории появился первенец. Мальчика назвали Федором. И уже 10 апреля актер принял первое после рождения сына участие в светском мероприятии.

Ранее мы писали, что актер Александр Петров назвал Инстасамку и ее мужа «классными ребятами», которые любят работать.