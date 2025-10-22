«Я был удивлен»: Александр Петров рассказал про Инстасамку и ее мужа

Актер Александр Петров на закрытом показе шоу «Форт. Возвращение легенды» высказался про певицу Инстасамку и ее мужа Олега Еропкина, известного под псевдонимом Moneyken. Мнение артиста узнала корреспондент сайта «Страсти», которая присутствовала на мероприятии.

«Я был не знаком с Инстасамкой и Moneyken, не доводилось. Мне они очень понравились. Мне кажется, они очень искренние ребята. Я был отчасти удивлен, я понимаю, почему они это делают, это их образы, делают они это талантливо, о них все говорят», - произнес Петров.

Он отметил, что за кадром общался с певицей и ее супругом. Актер указал, что супруги любят работать и умеют это делать.

«Когда камеры выключались, мы общались, разговаривали и я подумал: "Какие классные ребята, которые любят и умеют работать". Я им желал бы и дальше открываться», - сказал Петров.