«Может хабалисто обидеть»: Пригожин высказал версию исчезновения дочери Успенской

Местонахождение пропавшей дочери Любови Успенской до сих пор не установлено. Новость об исчезновении Татьяны Плаксиной прокомментировал продюсер Иосиф Пригожин.

Пригожин отметил, что дочь звезды уже пропадала и оказывалась в США. По его словам, нужно проверить, где и когда Плаксина пересекала границу. Если будет понятно, что она не покидала Россию, значит поиски должны вестись на нашей территории. Возможно, Татьяна находится в больнице, предположил муж певицы Валерии.

Продюсер также напомнил, что у Татьяны всегда были напряженные отношения с матерью. Кроме того, Пригожин назвал Успенскую очень эмоциональным человеком, который может резонировать некрасивыми словами.

«Возможно, она сэмоционировала в сторону дочки, что-то сказала, а та просто могла психануть и спрятаться от нее. Зная ее эмоциональность, можно предположить все, что угодно. Она может хабалисто обидеть человека, не разобравшись», — рассказал Пригожин в эфире «Радио 1».

Он признался, что всегда старался поддерживать звезду и сочувствует ей. Пригожин вспомнил, как помогал ей, когда Плаксина пропала впервые.

Ранее адвокат звезды Елена Сенина заявила, что 34-летнюю дочь певицы заставили дать интервью, в котором она дискредитирует пророссийскую позицию своей знаменитой матери.