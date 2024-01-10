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11:14, 10 января 2024
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Может грозить уголовное дело: Моргенштерна* в очередной раз оштрафовали за отсутствие метки иноагента

Рэпера Моргенштерна* оштрафовали на 50 тысяч рублей за отсутствие метки иноагента.

Может грозить уголовное дело: Моргенштерна* в очередной раз оштрафовали за отсутствие метки иноагента

© Starface.ru

Рэпер Алишер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) получил штраф в размере 50 тысяч рублей. Музыкант в очередной раз нарушил порядок деятельности иностранного агента, передает Telegram-канал Mash.

Журналистам стало известно, что исполнитель вновь получил штраф за неисполнение законов РФ. По предварительным данным, Моргенштерн* не поставил маркировку на одну из своих публикаций в социальных сетях.

При этом рэпера уже штрафовали за нарушение закона об иностранных агентах. Так, у него отсутствовали специальные плашки на постах. Кроме того, Моргенштерн не стал подавать отчет об иноагентской деятельности. В связи с многочисленными нарушениями знаменитости может грозить уголовное дело.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал Настю Ивлееву на 100 тысяч рублей. Блогер была наказана за организацию «голой» вечеринки.

*признан иноагентом на территории РФ

Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Моргенштерн
штраф
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