Может грозить уголовное дело: Моргенштерна* в очередной раз оштрафовали за отсутствие метки иноагента

Рэпер Алишер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) получил штраф в размере 50 тысяч рублей. Музыкант в очередной раз нарушил порядок деятельности иностранного агента, передает Telegram-канал Mash.

Журналистам стало известно, что исполнитель вновь получил штраф за неисполнение законов РФ. По предварительным данным, Моргенштерн* не поставил маркировку на одну из своих публикаций в социальных сетях.

При этом рэпера уже штрафовали за нарушение закона об иностранных агентах. Так, у него отсутствовали специальные плашки на постах. Кроме того, Моргенштерн не стал подавать отчет об иноагентской деятельности. В связи с многочисленными нарушениями знаменитости может грозить уголовное дело.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал Настю Ивлееву на 100 тысяч рублей. Блогер была наказана за организацию «голой» вечеринки.

*признан иноагентом на территории РФ