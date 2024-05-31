«Может, это не только последствия родов»: Анастасия Костенко попросила о помощи в Сети

Модель Анастасия Костенко рассказала о повышенной сонливости в последнее время. Она попросила о помощи в Сети: ей нужны советы, как вернуть энергию.

Многодетная мама напомнила, что родила три месяца назад, недавно у Костенко начались «отходняки».

«Может, это не только последствия родов, всё-таки занималась переездом…, ещё стресс, неудачный опыт ГВ, две недели была без своих привычных БАДов», - рассказала жена футболиста Дмитрия Тарасова в своем Telegram-канале.

Она сообщила, что по утрам тяжело вставать, «сонливость повышена». Костенко ложится спать с сыновьями, как только провожает дочерей на гимнастику.

«Кое-как встаю, готовлю через силу», - пожаловалась 30-летняя мама и спросила, есть ли у подписчиков «работающие лайфхаки».

Также она призналась: похожее состояние уже было, но как из него выходить, Костенко не помнит.

Ранее сообщалось, что модель задолжала налоговой 1,6 млн рублей. Долг возник в связи с бизнесом, который был зарегистрирован в 2021 году.