«Может, его хотят убить»: Татьяна Буланова высмеяла рэпера Тимати

Певица Татьяна Буланова высмеяла коллегу по сцене Тимура Юнусова, известного под псевдонимом Тимати. Исполнительницу хита «Ясный мой свет» удивило, что рэпер появляется на публике в окружении 20 охранников.

Кроме того, Буланова высказалась о дорогостоящих украшениях и часах, на покупку которых Тимати не жалеет миллионы рублей.

«Ну, может, его хотят убить, я не знаю… Классно, прикольно, мне тоже нравятся часы дорогие. Все здорово, когда все красиво, все в бриллиантах. Но почему тебя называют рэпером, потому что ты пишешь рэп, читаешь его. Если ты ничего яркого не сделал за последние 10 лет, то для чего это, чисто себя потешить», — заявила Татьяна в интервью Ксении Собчак.

По мнению певицы, в России очень не глупая публика, и люди все понимают, когда артисты хвастаются роскошью.

«Люди все равно не дураки», - заключила Татьяна.

Ранее Буланова рассказала, что в начале карьеры столкнулась с влиятельными мужчинами, которые предлагали ей помощь в продвижении в обмен на ее тело. Артистка отказалась и до сих пор считает низким соглашаться на подобное ради статуса звезды.