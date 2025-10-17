«Может, демографический сбой»: Игорь Крутой пожаловался на отсутствие больших артистов

Композитор Игорь Крутой заявил, что на современной эстраде настало время незначительных личностей. По его мнению, стало проще заявить о себе с помощью Интернета, однако больших артистов благодаря этому не появилось.

«Понятно, что сейчас стало проще. Я не знаю почему… Но на Западе тоже не появился второй Майкл Джексон или Элтон Джон, Пол Маккартни. Там тоже больших артистов нет. Может, демографический сбой. А может, другие времена, другие песни, другие исполнители», — разоткровенничался Крутой в беседе с Kp.ru.

Композитор подчеркнул, что аналогичная ситуация сложилась и в кинематографе. В частности, среди молодых звезд нет талантов уровня Евгения Леонова или Иннокентия Смоктуновского.

«Это таланты, это масштаб личности. Да, у нас и сейчас есть талантливые актеры, но по уровню они уступают своим старшим товарищам, — сказал Крутой, добавив, что очень не хочет своей критикой превратиться в брюзжащего старика.

Ранее Игорь Крутой признался, что близкие не в восторге от его музыки. Проживающие в США дочери музыканта больше тяготеют к песням в жанре рэпа.