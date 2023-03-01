Может быть опасно: супруга Прилучного впервые заговорила о беременности, лежа на столе специалиста

Павел Прилучный после развода с Агатой Муцениеце женился во второй раз в 2022 году. Молодая актриса с армянскими корнями смогла покорить сердце «мажора», и он уже спустя пару свиданий сделал ей предложение руки и сердца. В августе состоялась пышная свадьба, на которую было затрачено несколько миллионов рублей, а уже осенью появились слухи, что Зепюр Брутян ожидает ребенка.

Молодожены никак не комментировали возможное появление первенца на свет, однако фанаты были уверены, что артистка действительно находится в положении. Первые домыслы стали появляться, когда Зепюр начала скрывать живот на фотографиях руками и свободными платьями. А затем пару заметили на приеме у гинеколога. Специалист больницы подтвердил, что Брутян и Прилучный скоро станут родителями.

Рассекретить свое положение актриса решила в день рождение. Она опубликовала новый снимок, на котором был запечатлен округлившийся живот. Но открыто о беременности Зепюр при этом так и не говорила до вчерашнего дня. Актриса вышла на связь с подписчиками в сторис и рассказала, что даже во время ожидания ребенка продолжает поддерживать свою красоту при помощи лимфодренажного массажа. Она и раньше посещала процедуру, но тогда не было точно известно, что она беременна, а теперь поклонники забеспокоились, чтобы это не навредило малышу.

Зепюр Брутян опубликовала на своей странице в социальной сети небольшое видео, в котором показала, как происходит массаж. При этом она успокоила фанатов, сообщив, что она проконсультировалась со специалистом, перед тем как лечь на процедуру. Также она посоветовала другим беременным девушкам тоже для начала посоветоваться с врачом.

«Разгоняем лимфу, выводим из организма токсины, жидкость. Девочки! Беременные! Прежде чем идти на массаж, проконсультируйтесь со своим врачом, который ведет вашу беременность! Все очень индивидуально. На ранних сроках противопоказано», - написала Брутян в личном блоге.

Ранее Павел Прилучный дал откровенное интервью, в котором признался, что изначально, когда шел поступать на актера, он считал, что его жизнь «пошла ко дну».