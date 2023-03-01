«Мне этого не хотелось»: 35-летний Павел Прилучный с сожалением заговорил о прошлом

Павел Прилучный давно считается секс-символом нашей страны. Его брутальность и харизма не оставят равнодушной ни одну девушку, вот почему у актера большая армия поклонниц. Мужчина построил весьма успешную карьеру, и останавливаться на достигнутом он явно не собирается. В новом интервью для издания Bosco супруг Брутян рассказал о том, как он попал в свою профессию.

Обычно Павел не входит в число тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые с удовольствием делятся эксклюзивными подробностями о себе, но на этот раз артист разоткровенничался. Так, Прилучный признался: он рос в небольшом городке в Новосибирской области не в самой обеспеченной семье. Кроме того, по тем временам поступать в актерское училище было не очень престижно, однако его мама настояла именно на этой профессии и сделала строгий наказ: Павел должен поступить на бюджет. Звезде «Закрытой школы» не очень нравился подобный расклад, поэтому он с сожалением думал о происходящем: «Мне казалось, что моя жизнь пошла ко дну в тот момент. Мне так этого не хотелось».

Однако вскоре мужчина поменял свое мнение. По воспоминаниям знаменитости, во время вступительных испытаний один абитуриент заставил его своим выступлением засмеяться на весь зал. Тогда Прилучный осознал: он тоже хочет влиять на эмоции людей.

«Это настоящая магия — заставить человека рассмеяться или заплакать, причем не одного, а целый зал. Это не каждый может, но это очень интересно», — резюмировал Павел.

Напомним, что летом 2022 года актер сыграл свадьбу с 27-летней Зепюр Брутян. Долгое время по Сети ходили слухи о том, что пара находится в ожидании первенца. Супруги никак не реагировали на подобное обсуждение, однако несколько дней назад возлюбленная Павла вышла на связь в личном блоге и подтвердила все домыслы: совсем скоро у них родится ребенок. В честь этого Зепюр надела смелое боди и показала изменения в фигуре. Подробности читайте в этой статье.