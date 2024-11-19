Больше не скрывает живот: беременная невестка Валерии снялась в топе и мини-шортах

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина, которая недавно объявила о своей второй беременности, поделилась снимком с округлившимся животом в соцсети. 26-летняя модель снялась в топе и мини-шортах.

На опубликованном фото Лиана Шульгина позировала в ванной комнате в пижаме светлого цвета, состоящей из топа и мини-шорт. Наряд обнажил округлившийся живот жены младшего сына Валерии Арсения.

«У нас завтра день, который мы очень ждем!» — написала Лиана Шульгина, говоря про одно из медицинских обследований.

В комментариях под публикацией подписчики высказались о возможном поле будущего ребенка. Большинство предположило, что у невестки Валерии и ее сына родится мальчик.

Напомним, Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане в 2020 году. В январе 2021 года у пары родилась дочь Селин, а 17 ноября этого года модель объявила о второй беременности. Девушка поделилась в личном блоге фото и видео с новой фотосессии с мужем на фоне моря. Супруги прогуливались вдоль побережья, держась за руки и не скрывая чувств друг к другу. На кадрах у избранницы сына Валерии был отчетливо виден округлившийся живот.

Ранее мы писали о том, что невестка Валерии трогательно обратилась к мужу в годовщину свадьбы.