«Год был очень тяжелый. Я пробил дно»: Филипп Киркоров поразил неожиданным признанием

Певец Филипп Киркоров появился на премьере фильма в Москве и удивил неожиданным признанием. В беседе с журналистами артист заявил, что 2024 год стал для него «очень тяжелым», и в какой-то момент он «пробил дно». Об этом пишет Kp.ru.

Накануне в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в Москве состоялась премьера комедийного фильма Марка Горобца «Братья». Главные роли в картине исполнили Филипп Киркоров и Денис Дорохов. В разговоре с журналистами певец раскрыл подробности работы над лентой и признался, что пострадал на съемках. По словам знаменитости, его «укусила настоящая ящерица», и он «упал в обморок». Также он терял сознание на съемочной площадке из-за жары.

Артист также подвел итоги 2024 года, признавшись, что он оказался для него «очень тяжелым». После Нового года Филипп Киркоров принял решение отправиться на отдых в теплые края, но не стал раскрывать, куда именно.

«После Нового года я улечу к солнышку, но не скажу, куда. Год был очень тяжелый. Я обнулился…» — поделился певец.

Перед показом фильма «Братья» Филипп Киркоров прямо со сцены заявил, что в какой-то момент «пробил дно», но продюсер картины Тимур Вайнштейн смог «поверить в него».

Кроме того, несмотря на непростой год, артист планирует продолжать активно работать. Филипп Киркоров рассказал, что в новогоднюю ночь он будет работать вместе Анной Asti в концертном зале «Барвиха Luxury Village».

Ранее сообщалось о том, что Филипп Киркоров рассказал о неудачах в начале своей карьеры. Певец признался, что ему всегда не везло в музыкальных конкурсах.