«Может быть, дочка привезла»: на могиле Анастасии Заворотнюк обнаружили неожиданную находку

На могиле актрисы Анастасии Заворотнюк обнаружили неожиданную находку. У креста кто-то оставил морские ракушки, аккуратно сложенные в плетенной тарелке. Об этом сообщает mk.ru.

Звезда ситкома «Моя прекрасная няня» скончалась полтора года назад. Ее похоронили на Троекуровском кладбище на аллее, где покоятся многие известные люди. Могилу Анастасии найти несложно, так как ее видно издалека – там постоянно много свежих цветов, игрушек и икон. Букеты приносят не только поклонники Заворотнюк, но и ее муж Петр Чернышев. Он ездит за кладбище практически регулярно.

Однако недавно на могиле обнаружили неожиданные предметы. Кто-то принес покойной Анастасии ракушки.

«Настя, как мы слышали, любила море. Может быть, дочка с отдыха ракушки привезла. Я, честно говоря, никогда не видела ракушки на могилах знаменитостей», - отметила одна из поклонниц актрисы, которую на кладбище встретили журналисты.

На могиле Заворотнюк по-прежнему нет памятника, но участок всегда ухожен. Не исключено, что родственники установят скульптуру ко второй годовщине смерти.

