Может быть беременна: раскрыты детали предстоящей свадьбы Ксении Бородиной и Николая Сердюкова

Накануне Ксения Бородина сообщила, что выходит замуж в третий раз — Николай Сердюков сделал ей предложение спустя несколько месяцев отношений. Однако в окружении телеведущей уверены, что скоро поклонников ждет еще одна важная новость о ее беременности. Об этом сообщает Kp.ru.

Ксения Бородина рассказала подписчикам, что в ночь с 6 на 7 декабря на экскурсии по Эрмитажу в Санкт-Петербурге возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца. Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» поделилась в личном блоге видео с трогательным моментом и показала помолвочное кольцо. Пара не раскрывает подробности предстоящей свадьбы, но знакомые решили высказаться о торжестве.

По словам источников, близких к паре, свадьба планируется в конце февраля 2025 года. Более того, подруги Ксении Бородиной не исключают, что она уже может находиться в «интересном» положении, о котором скоро объявит.

«Ждем приглашений на свадьбу ориентировочно на конец февраля. Дату пока не назвали. Надеемся, что Ксения окажется беременной. Она хотела родить третьего ребенка от любимого мужчина, от мужа. Беременна она сейчас? Неизвестно! Надеемся, что скоро все станет известно. Человек должен сам сообщать о счастье, а не мы гадать и предполагать. Прекрасная пара! Очень любят друг друга», — рассказали в окружении знаменитости.

Напомним, Ксения Бородина рассекретила свой новый роман с участником реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон» Николаем Сердюковым этим летом. Пара активно публикует в Сети совместные фото и видео и демонстрирует свои отношения, из-за чего экс-ведущая «Дома-2» столкнулась с потоком негатива и критики в свой адрес. Знаменитость дала понять, что мнение окружающих «не сможет повлиять» на нее. Телеведущая и блогер не скрывали, что уже думали об официальной регистрации отношений, а на днях Ксения Бородина сообщила, что ее избранник сделал ей предложение руки и сердца.

Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина рассказала о реакции дочерей на ее помолвку с Николаем Сердюковым.