Может бояться семейного проклятия: почему Эдгард Запашный не хочет создавать семью

Дрессировщик Эдгард Запашный еще долго хочет оставаться в статусе «завидного жениха». Об этом работник цирка заявил в интервью Kp.ru.

У Запашного есть трое детей от разных женщин. В жизни Эдгарда было много избранниц, однако ни одна из них так и не дождалась предложения руки и сердца. Журналисты спросили 47-летнего дрессировщика, почему тот еще не женился. Запашный объяснил такое положение дел поговоркой.

«Есть такая поговорка: если до 40 не женился, потом уже… рано. Это, наверное, про меня. В общем, я стараюсь избегать этого вопроса», — подчеркнул артист цирка.

Почему Эдгард старательно избегает этой темы, неизвестно. Экс-возлюбленная дрессировщика Елена Петрикова поделилась своими мыслями на этот счет. По словам женщины, циркач может бояться семейного проклятия. Все дело в том, что якобы мужчины в его семье женились дважды и обретали счастье лишь на второй раз.

При этом данное правило не распространяется на брата циркача — Аскольда. Тот уже десять лет счастлив в браке с Элен Райхлин и воспитывает с ней детей.

Ранее Запашный рассказал, как относится к хейту после скандала с избиением тигров. По словам циркача, негативные комментарии его закаляют.