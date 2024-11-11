«Можешь стать известным и бедным»: популярная юмористка рассказала об участии в КВН

Известная российская юмористка, участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Елизавета Варвара Аранова высказалась об участии в КВН. Об этом она заявила в подкасте «Страхи», опубликованном на YouTube.

«КВН — это когда тебе напрямую предлагают: "Ты можешь стать известным и бедным". И это то, к чему мы шли и стремились, платили взносы за то, чтобы просто стать известными, и вопрос денег не стоял вообще перед нами», — рассказала Аранова про свой опыт участия в телеигре.

Гость подкаста комик Тимур Каргинов, который также играл в КВН, согласился с юмористкой.

«После 23 лет этого не надо делать 100 процентов, потому что меня всегда удивляли какие-то команды, где один член команды говорит: "А у меня двое детей, мне 35 лет", [а другой:] "А мне 22 года". И я думаю: "Что ты здесь делаешь? На фестивале в Сочи"», — поделился артист, добавив, что игра в КВН служит «студенческой формой самовыражения».

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