«Можем себе позволить»: Роману Костомарову быстро нашли новую работу

Александр Жулин предложил фигуристу Роману Костомарову стать тренером. Об этом сообщает Super.

Романа Костомарова уже заваливают предложениями о работе. Сначала Илья Авербух заявил, что обеспечит спортсмена заработком в любом случае, а теперь с выгодным предложением выступил Александр Жулин. Он считает, что Роман мог бы стать отличным тренером.

Инвалидность никак не помешает чемпиону Олимпийских игр передавать свои знания и опыт молодым фигуристам. К тому же Костомарову не придется даже выходить на лед, ведь все можно объяснить словами.

«Не надо будет ничего показывать, он просто будет рассказывать. У нас такая профессия, что мы можем себе это позволить», – пояснил Жулин.

Однако, кажется, Роман отказывается от таких предложений, поскольку все еще верит, что сможет выступать на ледовых шоу. Спортсмен старается тренироваться каждый день.

Ранее мы писали, что Роману Костомарову тяжело держать равновесие на льду из-за протезов на ногах. Но фигурист не отчаивается и продолжает работать над собой.