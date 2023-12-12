«Мозги давно высохли»: звезда фильма «Иван Васильевич меняет профессию» высказалась о его ремейке

Актриса Нина Маслова, исполнившая роль царицы Марфы в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», призвала бойкотировать ремейк киноленты. Напомним, что о его выходе заявил телеканал «ТНТ». Он выйдет под названием «Иван Васильевич меняет все».

В беседе с «Абзацем» артистка призналась, что испытывает негативные эмоции от ремейков и считает их очень плохими.

«Это как смотреть в искаженное зеркало, в котором видишь не себя, а дьявола. У людей, которые делают ремейки, свои мозги давно высохли. В мире есть столько потрясающих сюжетов! Я думаю, что в итоге им [авторам] за это воздастся», – высказалась Маслова.

Актриса отметила, что у нее просто разрывается сердце, когда она слышит о ремейках. Звезда убеждена, что люди ждут чего-то нового. А у создателей есть на это все средства.

Недавно в Сети появился трейлер новогодней пародии на легендарный фильм Леонида Гайдая. В нем примут участие артисты и комики. Зрители увидят на экране Ольгу Бузову, Филиппа Киркорова, Басту, Павла Волю и других знаменитостей. Не все зрители отреагировали на новость о ремейке положительно. Многие назвали это «издевательством над оригиналом».

Ранее мы писали о том, что Людмила Поргина назвала спектакли Константина Богомолова полным безобразием.