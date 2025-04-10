«Это логично? Справедливо?»: Калашникова пожалела о съемках в шоу с Шаляпиным

Певица Анна Калашникова призналась, что жалеет о съемках в шоу с Прохором Шаляпиным. Об этом стало известно в эфире подкаста «Радио 1».

В 2014 году Анна и Прохор объявили о романе. Намерения певца были настолько серьезными, что он сделал Калашниковой предложение. В эфире ТВ артисты не только рассказывали о подготовке к свадьбе, но и выясняли на детекторе лжи, от кого Калашникова родила сына. Спустя годы Анна жалеет об участии в скандальных проектах. По словам знаменитости, за свой «позор» она получила 50 тысяч рублей, а Шаляпин — миллион. Это для нее несправедливо.

«Мне заплатили 50 тысяч рублей, Прохору — миллион как главному герою. Вот это логично? Справедливо? За такие деньги такой позор? Вот объясните, люди. Они специально меня обманули, чтобы я пришла и опозорилась», — возмутилась она.

При этом Анна отмечает и положительные моменты. Например, благодаря съемкам в шоу артистка получила узнаваемость, которой сейчас ни у кого нет. По словам знаменитости, она даже из дома не могла выйти без внимания прессы.

«У нас была такая популярность, такой сейчас ни у кого нет. Даже «Руки Вверх» рядом не стояли. Я из дома не могла выйти — меня снимали из кустов, с крыш, старались запечатлеть, как я вешаю белье, как выгуливаю Данечку, это просто мегапопулярность была», — высказалась певица.

После расставания с Прохором Анна сумела обрести женское счастье. Так, артистка рассказала, что планирует сыграть свадьбу с новым избранником. Подробности читайте в этой новости.