«Моя жизнь становится неправильной»: после новостей об отце Никита Ефремов заговорил о личном

Недавно стало известно, что Михаил Ефремов отказался от смягчения наказания за смертельное ДТП, несмотря на то, что у него были серьезные основания заменить тюремный срок на принудительные работы. После заявления актера общественность стала пристально следить за его родными и близкими, однако никто из них пока не спешит комментировать решение артиста.

В том числе об отце не говорит и Никита Ефремов. Звезда сериала «Нулевой пациент» предпочитает, как и прежде, не затрагивать эту тему, и говорит с журналистами только о своем творчестве. На прошедшей пресс-конференции в Москве по случаю выхода фильма режиссера Петра Тодоровского «Здоровый человек» актер рассказал о своем герое и о схожести с ним.

В кинокартине Никита сыграл успешного комментатора, вынужденного после трагедии пойти работать волонтером в больницу. Там он встречает свою музу, роль которой исполнила Ирина Старшенбаум. По словам Ефремова, с его персонажем их связывает жизненный принцип: «делай то, что хочешь».

«В своей жизни я стремлюсь делать то, что я хочу. И мой герой тоже. Когда я делаю только то, что я должен — моя жизнь становится какой-то неправильной», - признался артист.

Отметим, что в последнее время Никита Ефремов стал участвовать во многих успешных кинокартинах и веб-сериалах. На церемонии премии «Золотой орел» в этом году актер даже получил награду за лучшую мужскую роль в проекте «Нулевой пациент». В нем он сыграл московского эпидемиолога Дмитрия Гончарова.

Ранее звездный адвокат Андрей Алешкин предположил, почему Михаил Ефремов мог отказаться от смягчения наказания.