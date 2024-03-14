«Моя жизнь разделилась»: Киркоров сделал тату на руках

56-летний певец Филипп Киркоров сделал тату на руках и объяснил их значение. Он показал рисунки в эфире шоу «Это нормально?» на ТНТ.

Исполнитель стал участником реалити-шоу «Сокровища императора» и вдохновился китайской культурой. Он признался, что именно там у него произошла переоценка ценностей.

«Моя жизнь разделилась на до Китая и после Китая. Настолько изменилась, что я даже кое-что оставил себе на память», – рассказал звезда.

В студии Филипп снял перчатки и показал татуировку на тыльной стороне ладони – там был изображен дракон. А на пальцах второй руки он оставил надпись KING, что означает «Король».

«Мы вступили в Год дракона, к тому же дракон считается символом Китая. Вот я и решил, что это путешествие должно было оставить след на всю жизнь», – заявил поп-король.

Напомним, что участниками шоу «Сокровища императора» стали звезды шоу-бизнеса: Мария Погребняк, Александра и Олег Верещагины, Алана Мамаева, Женя Ершов с мамой Еленой Путылиной, Иван Пышненко и другие.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров сделал неожиданное признание Ольге Бузовой, встав на колено. В эфире популярного шоу поп-король предложил певице стать его женой. Он отметил, что она является красивой, умной и образованной девушкой.