«Моя жизнь — мои правила»: Полина Диброва похвасталась фигурой в купальнике

Жена телеведущего Дмитрия Диброва после скандала с изменами уехала из Москвы и показала, как проводит время с сыновьями на реке Дон. 36-летняя Полина опубликовала в личном блоге серию снимков и видеороликов, на которых продемонстрировала фигуру и похвасталась подтянутым животом.

«Определенно, все должно быть только на пользу. Взглянула на свой пресс — хорош. А в целом моя жизнь — мои правила. Всегда окунаюсь в Дон. Неизменно. С — стабильность», — разоткровенничалась Полина.

На кадрах оскандалившаяся жена Диброва позировала в раздельном купальнике оранжевого цвета.

Она также добавила, что ее отпуск заканчивается, и ей вновь предстоит отправиться на поезде в Москву.