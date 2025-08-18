«Моя жизнь — мои правила»: Полина Диброва похвасталась фигурой в купальнике
© Starface.ru
Жена телеведущего Дмитрия Диброва после скандала с изменами уехала из Москвы и показала, как проводит время с сыновьями на реке Дон. 36-летняя Полина опубликовала в личном блоге серию снимков и видеороликов, на которых продемонстрировала фигуру и похвасталась подтянутым животом.
«Определенно, все должно быть только на пользу. Взглянула на свой пресс — хорош. А в целом моя жизнь — мои правила. Всегда окунаюсь в Дон. Неизменно. С — стабильность», — разоткровенничалась Полина.
На кадрах оскандалившаяся жена Диброва позировала в раздельном купальнике оранжевого цвета.
Она также добавила, что ее отпуск заканчивается, и ей вновь предстоит отправиться на поезде в Москву.
Напомним, модель разводится с Дмитрием Дибровым из-за измены с 50-летним мужем подруги.
Ранее Полина Диброва преобразилась после критики недоброжелателей. Она засняла себя для нового видео с накрашенными ресницами и губами.