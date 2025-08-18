НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 18 августа 2025, 10:28
1 мин.

«Моя жизнь — мои правила»: Полина Диброва похвасталась фигурой в купальнике

36-летняя Полина Диброва показала фигуру в купальнике и похвасталась прессом.
«Моя жизнь — мои правила»: Полина Диброва похвасталась фигурой в купальнике

© Starface.ru

Жена телеведущего Дмитрия Диброва после скандала с изменами уехала из Москвы и показала, как проводит время с сыновьями на реке Дон. 36-летняя Полина опубликовала в личном блоге серию снимков и видеороликов, на которых продемонстрировала фигуру и похвасталась подтянутым животом.

«Определенно, все должно быть только на пользу. Взглянула на свой пресс — хорош. А в целом моя жизнь — мои правила. Всегда окунаюсь в Дон. Неизменно. С — стабильность», — разоткровенничалась Полина.

На кадрах оскандалившаяся жена Диброва позировала в раздельном купальнике оранжевого цвета.

Она также добавила, что ее отпуск заканчивается, и ей вновь предстоит отправиться на поезде в Москву.

«Моя жизнь — мои правила»: Полина Диброва похвасталась фигурой в купальнике

© PrtScr видео Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, модель разводится с Дмитрием Дибровым из-за измены с 50-летним мужем подруги.

Ранее Полина Диброва преобразилась после критики недоброжелателей. Она засняла себя для нового видео с накрашенными ресницами и губами.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Полина Диброва
Дмитрий Дибров
развод
скандал
измена
соцсети
фигура