«Моя жизнь давно бы закончилась»: Никас Сафронов 8 лет принимает лекарство, чтобы не умереть

66-летний художник Никас Сафронов рассказал, что 8 лет не может засыпать без снотворного. При этом даже с лекарством он спит 2-3 часа в сутки. Без препарата, уверен художник, он бы умер.

«Снотворное я принимаю уже на протяжении восьми лет. Если бы не оно, моя жизнь давно бы закончилась», - раскрыл Сафронов.

Сильный стресс у художника случился в 2014 году, когда он купил несколько квартир и участок в Турции, который был зарегистрирован на фирму с большими долгами.

«В результате я потерял много денег. После этого удара я перестал спать», - объяснил художник.

Даже лекарства не улучшают ситуацию – у Сафронова ненормированный рабочий день. Ситуацию усугубляют частые перелеты. Встречи, церемонии открытия, мастер-классы и другие мероприятия сбивают его режим.

«Я и дома принимаю медикаменты каждый день… У меня уже появилась зависимость от них, я это признаю», - сообщил Сафронов.

Он предпринимал попытки отказаться от лекарства, но всё тщетно. Сомнологи предупреждали: нормализовать сон можно единственным способом – если ложиться и просыпаться в одно время. Сафронов признается, что из-за его ритма жизни так делать не получается.

Ранее сообщалось об отравлении Сафронова вялеными помидорами.