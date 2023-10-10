«Моя вторая семья»: Лариса Долина выступила с неожиданным признанием

Лариса Долина назвала труппу театра на Таганке своей второй семьей, об этом сообщает «7Дней.ru».

Накануне в театре на Таганке прошла премьера спектакля «Фигаро» с участием Ларисы Долиной, которая сыграла роль Марселины. Народная артистка сначала сомневалась, что у нее хватит времени на подготовку, но режиссер все же уговорил звезду поучаствовать.

«Мне очень помогали партнеры, их поддержку я чувствовала на каждой репетиции. Режиссер в меня поверил сразу, и меня это окрылило!» — заявила Долина.

По словам джазовой исполнительницы, в день премьеры публика восемь раз вызывала актеров постановки на поклон. К новым коллегам Долина относится с большим теплом и называет их своей второй семьей.

«Бесконечно буду благодарить мою сестру Иру Апексимову за веру в меня, чуйку, за то, что дала мне возможность снова окунуться в настоящую театральную атмосферу. Теперь труппа Таганки практически моя вторая семья», — рассказала певица.

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