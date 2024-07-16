«Моя вина»: Земфира* извинилась за ситуацию с билетами на концерт в Тбилиси

Певица Земфира* (признана иноагентом на территории РФ) извинилась за ситуацию с билетами на концерт в Тбилиси и назвала ее «идиотской». Исполнительница призналась, что в данном случае вина лежит на ней и организаторах.

Подробностями Земфира* поделилась на своей странице в соцсетях.

«Я приношу свои извинения за эту идиотскую ситуацию с билетами в Тбилиси. Могла бы обвинить принимающую сторону, но это и моя вина. Впредь буду менее доверчивой. Второй концерт, к сожалению, не состоится», - написала исполнительница.

Также Земфира* рассказала, что организатор продал больше билетов, чем положено. Но певица нашла выход из сложившейся ситуации.

«Поняла, что организатор продал больше билетов на 18 число. Приложу все усилия, чтобы купившие попали на концерт. Понадобится – сокращу объем сцены», - отметила артистка.

В начале июля Земфира* анонсировала тур по Европе. Концерты должны пройти осенью. В Тбилиси планировались два выступления: 18 и 20 сентября.

*признана иноагентом на территории РФ