«Моя тоже огонь»: Иосиф Пригожин назвал лучших женщин-певиц, с которых нужно брать пример

Иосиф Пригожин назвал своих кумиров среди певиц. Продюсер призвал брать пример с Дженнифер Лопез и его жены Валерии.

56-летний продюсер и его супруга побывали на шоу американской звезды в турецкой Анталье. Иосиф не скрывает, что остался под впечатлением после концерта 56-летней певицы. Но, по его словам, Валерия нисколько не уступает Джей Ло.

«Моя тоже огонь. Потрясающая энергия, фантастическая форма, грандиозное шоу JLo. Вот с таких девчонок можно и нужно брать пример всем женщинам», — поделился впечатлениями от концерта в соцсетях Пригожин.

Исполнительница хита «Часики» выбрала для похода на мероприятие черный легкий сарафан в горошек. Народная артистка России улыбалась супругу, снимающему ее на видео.

Певица не скрывает, что осталась под впечатлением от выступления Дженнифер. Валерия назвала певицу «нереальной», «красоткой» и «женщиной-вдохновением».

Ранее музыкальный продюсер Павел Рудченко рассказал сайту «Страсти», почему Иосиф Пригожин продюсирует только Валерию.