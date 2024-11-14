«Моя Танечка играет на фортепиано»: Успенская усадила вернувшуюся домой дочь за пианино

В октябре этого года певица Любовь Успенская угодила в скандал после внезапной пропажи ее дочери Татьяны Плаксиной, «сбежавшей» от матери в Израиль. Артистка сильно переволновалась и даже предполагала, что ее наследницу похитили. Но Татьяна нашлась целой и невредимой — сейчас она проводит время с матерью.

Любовь Успенская рассказала в социальных сетях, что провела выходной с дочерью. Она показала, как Татьяна играет на фортепиано этюд Шопена.

«И как приятно отдыхать под музыку, когда моя Танечка играет для меня на фортепиано, особенно Шопена», — написала знаменитость.

В ролике Татьяна ничего не говорит. Плаксина играла на фортепиано в скромном образе — она надела длинное платье в цветочек, а волосы убрала в косу.

Судя по всему, после пережитого стресса в семье Любови Успенской наступила идиллия.

В комментариях мнения подписчиков разделились. Некоторые обрадовались гармонии в отношениях матери и дочери и пожалели Успенскую за ее страдания, которые доставила Татьяна. Другие посчитали, что Плаксина никогда не избавится от контроля властной исполнительницы.

«Выдавайте дочь замуж, и все наладится; Надолго ли идиллия? Ей надо замуж и рожать детей; Берегите друг друга», — написали фанаты звезды.

Напомним, после побега дочь Успенской поместили в реабилитационный центр. Девушка говорила, что пыталась скрыться от преследований «неадекватной» матери.