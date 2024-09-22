«Моя сногсшибательная девочка»: 18-летний сын Ирины Дубцовой обратился к возлюбленной в ее день рождения

В начале весны 18-летний сын певицы Ирины Дубцовой Артем рассекретил отношения с дочерью кинорежиссера Павла Худякова Антониной. Накануне девушка отметила 18-летие, и молодой человек публично обратился к возлюбленной в личном блоге.

Артем Черницын опубликовал в соцсети совместные кадры с девушкой. Звездный наследник обратился к своей избраннице по случаю ее дня рождения.

«С днем рождения, моя самая смешная, умная, сногсшибательная девочка! Люблю тебя бесконечно и обещаю делать все, чтобы ты была всегда счастлива», — написал Артем Черницын.

Ирина Дубцова признавалась, что она в восторге от возлюбленной сына и любит Антонину «как свою дочку». Поэтому певица не смогла пройти мимо и присоединилась к поздравлениям именинницы.

«Моя заинька любимая, с днем рождения! Будь самой счастливой, а мы всегда рядом», — обратилась к девушке Ирина Дубцова.

Пользователи Сети отмечают, что Артем Черницын и Антонина Худякова не только не скрывают своих чувств на фото в соцсетях, но и демонстрируют роскошный образ жизни. Пара много путешествует и ни в чем себе не отказывает. Молодые люди уже посетили Дубай, Майами, Нью-Йорк, Сен-Тропе, а также снимались на фоне известного отеля Burj Al Arab Jumeirah и в ресторане Dior. Недавно сын артистки приобрел кроссовер BMW X4 M Competition. Эту модель не так просто найти, а ее цена составляет около 20 млн рублей.

Ранее сообщалось о том, что сына Ирины Дубцовой застали за поцелуями с избранницей.