«Моя самая главная роль»: Батрутдинов высказался об участии в шоу «Холостяк»

Популярный комик и актер Тимур Батрутдинов высказался о своих ролях в сериалах и телешоу. Об этом сообщает сайт OK!.

Как признался артист, он совершенно не боится ролей антагонистов в фильмах и сериалах. Комик отметил, что ярчайшим примером такого персонажа является Жан-Батист Эмануэль Зорг из киноленты «Пятый элемент», роль которого исполнил Гари Олдман. По мнению звезды, в картине Олдман сыграл превосходно, а зритель после просмотра не стал замечать в актере те же отрицательные черты и в реальной жизни.

Юморист подчеркнул, что во время съемок в сериале «Бедный олигарх» видел внутри себя того самого Гэри Олдмэна. При этом он выразил уверенность в том, что слава персонажа-антагониста точно обойдет его стороной. Артист в шутку добавил, что он пока больше известен в качестве участника шоу «Холостяк».

«Прошло десять лет уже со времени как закончилось шоу, но все до сих пор об этом шутят. Видимо, пока это моя самая главная роль», - поиронизировал Батрутдинов.

Ранее Тимур Батрутдинов признался, что у него больше нет требований к женщинам.