«Моя родина – это Россия»: актриса Наталья Андрейченко гордится, что русская

Актриса Наталья Андрейченко, известная по роли в фильме «Мэри Поппинс, до свидания», назвала своей родиной Россию. Знаменитость также заявила о гордости за то, что русская.

Актриса дала интервью WomanHit.ru.

Говоря о себе, Андрейченко заявила: «Родина может быть только одна. Моя родина — это Россия, я русская — и этим горжусь».

Актриса говорит, что довольна, как сложились жизнь и карьера. Она считает, что главное – отдать как можно больше людям: знания, талант, радость к жизни.

Актриса отмечает, что готова простить предательство даже самых близких. Андрейченко признается, что влюблена всегда: не только в людей, саму жизнь. Она называет своими неидеальными качествами стеснение, максимализм, перфекционизм и благодарит Бога за то, что родилась в мае и стала «трудоголиком».

Ранее актрису спросили об отношении к спецоперации. Андрейченко на это ответила, что ничего не понимает в политике.