«Моя радость и маленькое счастье»: актриса Екатерина Климова обратилась к младшей дочери в важный день

Актриса театра и кино Екатерина Климова отмечает очередной праздник. Сегодня, 30 сентября, 10 лет исполняется ее дочери Белле. По этом поводу артистка в своем личном блоге поделилась фотографиями именинницы.

Кадры юной Беллы сделаны во время семейного отдыха на курорте. Мама трогательно обратилась к дочери и поздравила с первым юбилеем.

«Осень — мое любимое время года, какой урожай каждый год! Сегодня мы поздравляем нашу Беллу — 10 лет! Моя радость и мое маленькое счастье. Пусть все "атаческие паники" проходят мимо», — отметила актриса.

К поздравлениям присоединились коллеги Екатерины. Так, актриса Ирина Розанова оценила фотографии словами: «Катя, ты богиня, и дети твои – огонь. Поздравляю». В свою очередь, подписчики знаменитости тоже не упустили шанс поделиться комплементами.

«Беллочку с днем рождения, прекрасной девочке счастья!», «Счастья Беллочке, всех благ, творческих начинаний!», «Бывают же такие красивые люди. С днем рождения дочки! Здоровья всей семье!», «Какая лапочка у вас доченька, похожа на вас! С днем рождения, малышка! Будь счастлива!» — пишут люди в комментариях.

Младшая дочь Екатерины Климовой занимается конным спортом и мечтает связать с ним будущее.

Ранее Екатерина Климова призналась, что старшая дочь съехала от нее и нашла работу.