«Моя прекрасная бабушка»: внучка Софии Ротару поделилась редким снимком певицы в ее день рождения

7 августа певица София Ротару отмечает день рождения — ей исполняется 77 лет. По этому поводу внучка артистки, модель София Евдокименко, публично поздравила ее и поделилась редким снимком знаменитости в соцсети.

На опубликованном фото исполнительница хита «Было, но прошло» предстала в белом платье и накидке в тон. София Ротару дополнила образ белой шляпой и солнцезащитными очками.

«С днем рождения, моя прекрасная бабушка!» — подписала кадр София Евдокименко.

Напомним, София Ротару с 1968 года состояла в браке с музыкантом, руководителем ансамбля «Червона рута» Анатолием Евдокименко, вплоть до его смерти в 2002 году. У пары есть 53-летний сын Руслан, который является музыкальным продюсером. В 1994 году звездный наследник женился, у них с супругой Светланой двое детей — Анатолий (родился в 1994 году) и София (родилась в 2001 году).

Певица рассказывала, что ее внуки уже давно живут в США. Анатолий развивает музыкальную карьеру и записывает песни под творческим псевдонимом SHMN, а София продолжает заниматься модельным бизнесом.

Ранее сообщалось о том, что внучка Софии Ротару показала романтический снимок с новым бойфрендом-миллиардером.