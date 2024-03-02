«Моя опора и мой лучший друг!»: Екатерина Климова поздравила дочь с днем рождения

2 марта старшая дочь актрисы Екатерины Климовой Елизавета отмечает день рождения — ей исполнилось 22 года. По этому поводу артистка публично обратилась к дочери и поздравила ее. Об этом пишет The Voice.

Екатерина Климова опубликовала в соцсети пост с поздравлением дочери и серией фото с Елизаветой. На одном из кадров актриса запечатлена с дочерью и ее отцом, ювелиром Ильей Хорошиловым.

«У моей любимой дочери сегодня день рождения! Лизочек, ты моя гордость! Моя опора и мой лучший друг! Люблю тебя, моя самая красивая девочка, и, конечно, хочу, чтобы ты была счастлива!» — трогательно подписала пост Екатерина Климова.

Как отметила актриса, в этом году у ее дочери начинается новый важный жизненный этап.

«Этот год для тебя очень важен, ты заканчиваешь институт и отправляешься в увлекательное путешествие под названием „Взрослая жизнь“. И пусть твой путь будет достойным и прекрасным, а я всегда рядом с тобой! Люблю», — написала знаменитость.

Напомним, Екатерина Климова и Илья Хорошилов развелись в 2004 году, когда их дочери Елизавете было два года.

В 2004 году Екатерина Климова вышла замуж за Игоря Петренко. У актеров родились сыновья Матвей и Корней. В 2014 году пара развелась. Спустя год актриса вступила в брак с актером Гелой Месхи. У артистов есть дочь Белла. В 2019 году супруги развелись.

Ранее сообщалось о том, что Екатерина Климова отправилась худеть в клинику Кисловодска.