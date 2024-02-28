Актриса Екатерина Климова худеет в специализированной клинике

46-летняя актриса Екатерина Климова отправилась худеть в клинику Кисловодска. Екатерина рассказала о поездке в личном блоге.

Актриса Екатерина Климова уехала из Москвы в Кисловодск. Знаменитость остановилась в элитной детокс-клинике, которая гарантирует похудение и очищение организма за несколько дней. Примечательно, что заведение специализируется на лечебном голодании с целью профилактики многих заболеваний. Помимо этого, оздоровительное учреждение предлагает и другие программы, направленные на укрепление позвоночника и достижение духовного баланса.

Екатерина не стала уточнять, какую из программ она выбрала. Вместо этого Климова сообщила, что находится под присмотром врачей и диетологов. В соцсети актриса показала кадры, на которых запечатлен ее обед. Екатерине предложили суп-пюре и щупальца осьминога.

«Обязательно нужно пережевывать 33 раза. Не запивать водой. Желательно находиться в полной тишине», — сообщила Климова.

Компанию Екатерине составила актриса Татьяна Лютаева.

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