«Моя очередь подошла»: бывший муж похоронившей дочь Эльвиры Фазлиевой не дает ей шанса на новое счастье

Примерно три года назад телеведущая из Татарстана Эльвира Фазлиева потеряла единственную дочь. После этого трагического события она разошлась с отцом девочки и теперь снова хочет стать мамой. Девушка планирует сделать ЭКО, только вот бывший молодой человек против такого решения. Об этом сообщает StarHit.

«Моя очередь уже подошла. Более того, у меня есть эмбрион. Знаем, что девочка. Но папа готов ее уничтожить, не отдает мне ее», – рассказала о своих переживаниях телеведущая в соцсетях.

Девушка готова сделать все без финансовой поддержки бывшего и утверждает, что он никогда не увидит ребенка. Однако отец настаивает на утилизации эмбриона.

«Вы даже не представляете, как из-за этого разрывается мое сердце! Деньги на ЭКО необходимы. Потому что нужно проходить кучу обследований, сдавать анализы. И материал мне тоже придется покупать», – сетует Эльвира Фазлиева.

Подписчики телеведущей в шоке от такого поступка ее экс-мужа. Сейчас у него есть новая возлюбленная, но Фазлиеву он никак не может оставить в покое и постоянно ей названивает.

Ранее мы писали, что эстрадная певица Лайма Вайкуле лишилась еще одного источника дохода в России. После проведения фестиваля «Рандеву» радиостанция отказалась от ее композиций.