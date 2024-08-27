«Моя надежда»: Ольга Кабо обратилась к 26-летней дочери в особенный день

«Уже более четверти века мы с тобой рядом, мы с тобой неразлучны! Ты всегда в моем сердце. Ты — моя надежда! Ты моя звездочка. Сияй! Мечтай! Твори! Люби! Будь любима. Озаряй! Свети! Рискуй! Дерзай! Экспериментируй! Будь счастлива! От души поздравляю!!!» — эмоционально поделилась звезда.

Напомним, что Татьяна появилась на свет в браке актрисы с бизнесменом Эдуардом Василишиным. Девочке исполнилось шесть лет, и родители развелись. Потом Кабо нашла счастье с предпринимателем Николаем Разгуляевым, от него она родила сына Николая.

Известно, что старшая наследница пошла по стопам матери и выбрала актерскую карьеру. Ранее она увлекалась музыкой и балетом, но в 2007 году исполнила роль Дюймовочки в одноименном фильме режиссера Леонида Нечаева. А в 2014 году зрители увидели ее в роли принцессы в картине «Тайна Снежной Королевы».

Ранее бывший муж телеведущей Бородиной Курбан Омаров раскрыл, как беременная 23-летняя супруга изменила его жизнь.