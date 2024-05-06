«Моя музыка звучит не модно»: Виктория Дайнеко призналась, что теряет популярность

Певица и победительница «Фабрики звезд-5» Виктория Дайнеко является одной из самых успешных участниц проекта. Однако в последнее время популярность артистки стала падать. Исполнительница хита «Дыши» призналась в своем Telegram-канале, что ее песни все реже крутят по радио и телевидению.

В личном блоге Виктория Дайнеко рассказала о забавной ситуации, которая произошла с ней незадолго до выхода ее новой песни.

«Пару дней назад в супермаркете ко мне подошла женщина, сделала фото и говорит: „Вы уже перестали петь“. Ну а я же не переставала», — поделилась певица.

По словам Виктории Дайнеко, ее песни стали реже звучать по радио и на телевидении, поэтому многие не знают, что она до сих пор выступает на сцене. Артистка считает, что на фоне современной музыки ее композиции звучат «не модно».

«Радиостанции и музыкальные ТВ-каналы перестали брать мои песни в активную ротацию. Поэтому о том, что я все еще пою, знают мои подписчики, да и то не все. Многие умудряются и в соцсетях пропускать анонсы. Соглашусь, что на общем фоне моя музыка звучит не очень-то и модно, но в данном случае я сделала сама себе комплимент. Хороших песен сейчас раз-два и закончились», — заявила Виктория Дайнеко.

Несмотря на выделение на фоне других артистов, певица по-прежнему выступает с концертами не только в Москве, но и в других российских городах. Виктория Дайнеко продолжает записывать новые песни, выпускать клипы и участвовать в светской жизни столицы.

Ранее сообщалось о том, что Виктория Дайнеко показала подписчикам свидетельство из ЗАГСа.