«Моя муза»: Плющенко трогательно поздравил Рудковскую с годовщиной отношений

Российский фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская отметили очередную годовщину — звездная пара вместе уже на протяжении 18 лет. По этому случаю спортсмен решил напомнить возлюбленной о том, как много она для него значит.

Подробности романтичного поздравления приводит газета «Жизнь».

В знаменательную дату Плющенко выступал в Баку с ледовым шоу «Щелкунчик», на котором присутствовала Рудковская. В конце программы Евгений появился на льду с огромным букетом белых роз под песню «Единственная моя» Филиппа Киркорова и публично признался супруге в любви.

«18 лет мы вместе. Я люблю тебя, моя муза, моя любовь, моя жена!», — громко заявил фигурист.

Сама же Рудковская поздравила супруга трогательным постом в социальных сетях:

18 лет назад в Лондоне, на Трафальгарской площади, в рамках фестиваля «Русская зима» мы встретились. 2007 г. Евгений представлял заявку на проведение Олимпийских игр в Сочи-2014, а я была с Димой Биланом, который был хедлайнером фестиваля в Лондоне. Параллельная реальность сейчас, которая превратилась в большую историю любви, — написала продюсер.

Ранее Плющенко рассказал о жизни с наркоманами и сборе бутылок ради пропитания в начале своей карьеры.