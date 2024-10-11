Евгений Плющенко рассказал о жизни с наркоманами и сборе бутылок ради хлеба

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко вспомнил о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться в начале спортивной карьеры. Об этом он заявил в интервью, опубликованном на YouTube-канале yanapozitive37.

Как признался спортсмен, после переезда из Волгограда в Санкт-Петербург он был вынужден собирать и давать бутылки ради того, чтобы купить себе хлеб и чай.

«Потом приехала ко мне мама. Мы снимали комнату в коммунальной квартире. С мышами, крысами. Пьяные люди какие-то были, наркоманы, я постоянно видел полицию, которая приезжала», — поделился фигурист.

Плющенко подчеркнул, что его академия фигурного катания не приносит денег.

«Я хотел сделать ее для детей. Так как у меня растут еще и мои сыновья, они занимаются фигурным катанием, еще и для них», — высказался он.

Ранее мы писали, что Плющенко запросил у президентского фонда 22 млн рублей на ледовое шоу.