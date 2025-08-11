«Моя милота»: Дубцова познакомилась с детьми нового возлюбленного

Певица Ирина Дубцова перешла на новый уровень в отношениях с бойфрендом Иваном Петренко. Бизнесмен познакомил артистку со своими детьми от предыдущих отношений. Снимками со встречи вокалистка поделилась в соцсетях.

В июле этого года Ирина рассекретила роман с генеральным директором косметического бренда. Пара вместе вышла в свет и не скрывала чувств друг к другу. Однако никакими подробностями отношений Дубцова не делилась. Тем не менее, поклонники предполагают, что у артистки с бизнесменом все серьезно. Они вместе отправились в отпуск в Турцию, где певица смогла поближе познакомиться с сыном и дочерью избранника.

Во время встречи с детьми Ирина решила сделать памятные снимки и опубликовать их в блоге. Она дала понять, что быстро нашла с ними общий язык.

«Все дети в этом мире должны быть счастливы. Моя милота», - подписала кадры Дубцова.

К слову, у певицы тоже есть ребенок, но ее сыну Артему уже 19 лет. Его артистка родила от Романа Черницына. Уже через пару лет после появления малыша на свет звезды расстались.

Ранее продюсер Олеся Сазыкина заявила об изменах Ирины Дубцовой Роману Черницыну.