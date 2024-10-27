«Моя мечта сбылась»: звезда «Кривого зеркала» Елена Воробей улетела из России после пережитого стресса

Актриса и юмористка Елена Воробей улетела из России в Италию. 57-летняя артистка решила отправиться на отдых в Рим после пережитого недавно стресса в связи с операцией дочери. Знаменитость опубликовала фото из поездки и поделилась впечатлениями в личном блоге.

На снимке Елена Воробей позировала на фоне Колизея в Риме. Звезда юмористической передачи «Кривое зеркало» призналась, что всегда мечтала побывать в этом месте.

«Воробей залетела в Колизей. Мечта моя сбылась. Я в Риме…» — написала Елена Воробей.

Также артистка рассказала, что планирует отправиться на экскурсию в Ватикан.

«Прочла, что быть в Риме и не посетить Ватикан — это преступление. Ну что ж, пойдем исхоженными тропами», — заявила юмористка.

Напомним, в августе стало известно, что 21-летняя дочь Елены Воробей София перенесла срочную операцию на челюсти. Восстановление девушки после хирургического вмешательства проходило медленно, она не могла говорить и ела через шприц. По словам знаменитости, они получили «потрясающий результат», и «самые тревожные переживания» теперь позади.

Ранее сообщалось о том, что Елена Воробей рассказала о тяжелой операции дочери на позвоночнике.