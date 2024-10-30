«Моя малюточка»: Алена Свиридова улетела в США и поделилась редкими кадрами с 41-летним сыном

Певица Алена Свиридова улетела из России, чтобы навестить проживающего в Канаде сына. В своем блоге она рассказала, как проводит время с 41-летним Василием и поделилась редкими кадрами с наследником.

Как рассказала Алена, ради воссоединения семьи она отправилась в США. Сын звезды специально для звездной матери арендовал дом в Лос-Анджелесе.

Свиридова поделилась в соцсетях видеороликом, на котором запечатлена рядом со своим первенцем в автомобиле. Исполнительница хита «Розовый фламинго» надела для прогулки красную толстовку, а волосы убрала в хвост. При этом Алена не стала делать макияж. Василий также выбрал простую одежду – зеленую футболку и джинсы. Глаза он спрятал за солнечными очками. Мать и сын в кадре выглядели счастливыми и широко улыбались. Кроме того, она показала кадры с прогулки по пляжу.

«Конечно, Вася! Моя малюточка. Как же мы весело и интересно проводим время», — подписала снимок Алена.

Первенец знаменитости больше 20 лет проживает с отцом, бывшим мужем артистки Сергеем Свиридовым в Канаде.